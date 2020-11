Der Lions Club Neustadt verkauft ab Samstag, 28. November, 9 Uhr, wieder Adventskränze an einem Verkaufsstand am Kriegerdenkmal in der Neustadter Hauptstraße. Coronabedingt wurden sie diesmal von den Lions-Mitgliedern zu Hause dekoriert und fertiggestellt, teilt der Verein mit. Bereits ab dem kommenden Samstag können Adventskränze per E-Mail an lions-advent2020@web.de bestellt werden. Die vorbestellten Kränze können am Verkaufsstand abgeholt werden. Auf Wunsch werden sie auch nach Hause geliefert. Der Ertrag aus dem Verkauf kommt in diesem Jahr dem Projekt „Waldschatten“ zugute. Ziel des Projektes ist es, den Waldbestand in Neustadt natürlich zu verjüngen.