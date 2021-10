Im Saalbau will der Landesverband Rheinland-Pfalz der Partei Die Linke am Samstag seine Weichen für die Zukunft stellen. Beim Parteitag soll ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Auch bundespolitische Prominenz wird dann in Neustadt sein: Parteivorsitzende Janine Wissler, die auch Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl war, wird das traditionelle politische Referat halten. Bei der Landtagswahl im März hatte die Linke den Einzug ins Mainzer Parlament verpasst. Der Parteitag findet als Präsenzveranstaltung statt. Aufgrund der Corona-Einschränkungen sind keine Gäste zugelassen.