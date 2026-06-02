Aus einem Engpass ergibt sich eine bessere Aussicht für die Passagiere: DB Regio setzt derzeit auf der Linie RE 6 zwischen Karlsruhe und Neustadt Doppelstockzüge ein.

Grund für die vorübergehende Nutzung der Züge ist nach Angaben des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr (ZÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd eine große Anzahl schadhafter Triebwagen. Gezogen beziehungsweise geschoben werden die Doppelstockzüge demnach von Dieselloks der Baureihe 218. Diese seien zum Teil schon rund 50 Jahre alt und würden schon seit einiger Zeit für derartige Kurzfrist-Einsätze genutzt. Die Doppelstockbahnen sollen laut ZÖPNV voraussichtlich bis Freitag, 26. Juni, zwischen Karlsruhe und Neustadt verkehren.

Mit Start der Sommerferien reguläre Züge zurück

Die Fahrzeuge verfügen der Mitteilung zufolge über eine Klimaanlage und sind teilweise barrierefrei. Mindestens einer der Wagen weise eine für die Bahnsteige in der Südpfalz passende Einstiegshöhe auf.

Mit Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz am Montag, 29. Juni, soll sich die Verfügbarkeit von Triebwagen wieder verbessern. Dann sollen die Lokomotiven und die Doppelstockwagen wieder zurückgegeben und reguläre Fahrzeuge eingesetzt werden.