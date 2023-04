Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich zwei Pfalzmeisterschaften absolvierten die Leichtathleten am Wochenende: Am Samstag traten die Wurfspezialisten in Landau an. Dort gab es fünf Titel für die Werfer der Region.

Annika Frey (TSG Neustadt) siegte mit Bestweite im Speerwurf (28,05 Meter) der W14. Drei Titel holte die TSG Haßloch: bei den Frauen Lena Kleiber im Kugelstoßen mit 9,85 Metern, Yanik Braun mit