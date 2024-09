Auf dem Pferd Salope ritt am Sonntagvormittag die neue Hambacher Weinprinzessin Lea Jausel zu ihrer Krönung im Weingut Müller-Kern. Salope wurde geführt von Prinzessinnen-Mama Ute Jausel, die mit ihrer Tochter das Hobby Reiten teilt.

„Ich habe mir fest vorgenommen, nicht zu weinen“, verriet die scheidende Hambacher Weinprinzessin Jasmin Beugel. Doch als sie sich bei allen bedankte, die sie unterstützt haben, war es mit diesem Vorsatz vorbei. Die bisherige Weinprinzessin bedankte sich unter anderem bei ihrer Familie, ihren Freunden, den Hambacher Winzern und der Hambacher Landjugend. Diese habe ihr zum Weinfestumzug einen „wunderschönen Wagen“ gebaut, so sei der Umzug zu einem „Highlight“ ihrer Amtszeit geworden. „Ihr habt jedes Fest zu einem Highlight gemacht“, bedankte sich Beugel bei der bisherigen Ortsvorsteherin Gerda Bolz und dem neuen Ortsvorsteher Pascal Bender. „Es war mir eine Ehre, Hambacher Weinprinzessin zu sein“ und die Weinkultur zu präsentieren, betonte Jasmin Beugel. Ihre Amtszeit seien zwei „wundervolle, schöne, aufregende Jahre“ gewesen, mit „wundervollen Momenten, Begegnungen und Erlebnissen“. Ihrer Nachfolgerin wünschte sie ganz viel Spaß.

Jasmin Beugel habe das Amt der Weinprinzessin „mit viel Enthusiasmus und immer einem Lächeln ausgeübt“, auch sei sie bei vielen Feierlichkeiten präsent gewesen, lobte Bender. „Der Hambacher Himmel weint kräftig zu Deinem Abschied“, sagte Christoph Sommer, Vertreter des Bauern- und Winzerverbands Hambach, angesichts des strömenden Regens.

Lea Jausel reitet auf Salope zur Krönung, mit dabei: die Prinzessinnen-Mama Ute Jausel. Foto: ann

„Meine Frau hat gedacht, das muss jetzt sein“ – und er wisse, dass er manchmal besser nicht widerspreche, kommentierte Bender den Einzug der neuen Weinprinzessin auf Salope. Seine Frau ist die Mutter der Weinprinzessin. Gekrönt wurde die neue Weinhoheit von der Pfälzischen Weinprinzessin Laura Götze. Sie lobte Jasmin Beugel, denn sie habe sich immer sehr für das eingesetzt, von dem sie überzeugt sei. Lea Jausel wünschte sie, „ganz viel Spaß und viele neue Begegnungen“. Es sei „immer eine ganz tolle Sache, wenn sich begeisterte junge Frauen für so ein Ehrenamt engagieren“, sagte die Pfälzische Weinprinzessin. Man könne sich „glücklich schätzen, dass sich junge Frauen für dieses Amt zur Verfügung stellen“, betonte auch Bender.

Walzer nach der Krönung

Ihre Mutter habe sie schon als Kind immer zu vielen Weinfesten und anderen Veranstaltungen mitgenommen, verriet die 22-jährige Lea Jausel, die in Trier Geographie und Philosophie studiert, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. So habe sie einiges über Wein gelernt. Und ebenso wie die Mama trinke sie „sehr, sehr gern Wein“, am liebsten trockene Weine. Freunde, die nicht aus der Pfalz sind, würden sich gern von ihr über Wein beraten lassen. Die Mama war es auch, die sie gefragt hat, ob sie sich vorstellen könnte, Weinprinzessin zu werden. „Ich habe eigentlich gedacht, ich bin zu alt dazu“, meinte die 22-Jährige. Doch es kam ja anders ...

„Anfang des Jahres hätte ich noch nicht gedacht, dass ich zukünftig den Hambacher Wein und das Dorf Hambach, in dem ich aufgewachsen bin, repräsentieren werde“, berichtete Lea Jausel nach ihrer Krönung. Es gebe keine bessere Gegend zum Aufwachsen. Wein sei für „uns Pfälzer nicht nur ein Getränk, sondern Teil der Lebensfreude. Doch sei die Arbeit der Winzer oft hart.

Natürlich verabschiedete die Wochenend-Familie der Weinhoheiten die bisherige Hambacher Weinprinzessin und begrüßte Lea Jausel in ihren Reihen. Das Duo Cuvres Cuvée, das die Krönungsfeier musikalisch gestaltete, spielte zum Abschluss einen Walzer, zu dem Weinprinzessin Lea mit Papa Heiko Jausel tanzte.