Vertiefungen und Setzungsschäden im Straßenverlauf und in den aufgepflasterten Bereichen, die der Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsreduzierung dienen: Jetzt soll in den Sommerferien der Fahrbahnabschnitt in der Langgasse zwischen Leo-Loeb-Straße und der Kreuzung Bahnhofstraße/Kirchgasse saniert werden.

Knapp 38.000 Euro sollen die Arbeiten für die Instandsetzung der Pflasterflächen kosten, die die Firma Tas aus Eisenberg ausführen wird. Laut Verwaltung gibt es einige Stellen, die „strukturelle und Setzungsschäden aufweisen, die visuell auf das Versagen der Tragschichten zurückzuführen sind“. Kurzfristig werde das zu verkehrsrelevanten Problemen führen. Fahrradfahrer, Fußgänger und die motorisierten Verkehrsteilnehmer sind betroffen. Vor der Christuskirche soll der Bereich auf der ganzen Fahrbahnbreite und mit einer Länge von etwa 25 Metern komplett erneuert werden. Die Tragschichten sollen saniert werden und ein geeignetes Pflaster, wie es sich in der Einmündung Rathausplatz/Kirchgasse bewährt habe, eingebaut werden. Wie Wolfgang Jünger, Fachbereich Bauen und Umwelt, im Bauausschuss mitteilte, könne damit vermieden werden, dass sich das Pflaster an dieser Stelle, die besonders durch bremsende und anfahrende Fahrzeuge belastet ist, wieder losrüttelt. Bis zur Leo-Loeb-Straße sollen punktuell Schadstellen instandgesetzt werden, wobei weitgehend das vorhandene Pflaster verwendet werden soll.