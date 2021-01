Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Neustadt zieht um: Neues Domizil wird das ehemalige Verwaltungsgebäude der Hornbach-Gruppe im Le-Quartier-Hornbach 19. Der Umzug wirkt sich auch auf den Neustadter Standort der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) aus.

Im Dezember haben die Beteiligten die Verträge unterschrieben. Die Hornbach Immobilien AG vermietet dem zuständigen Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) 3600 Quadratmeter Bürofläche im Gebäude Le-Quartier-Hornbach 19. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre mit der Option zur Verlängerung. In den nächsten Monaten will Hornbach die Büroflächen sanieren. Mitte 2021 sollen dann die Schulaufsicht und die Agraraufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit rund 120 Angestellten einziehen. Das Gebäude war im Sommer 2020 freigeworden, da die Hornbach-Gruppe ihren Stammsitz in Bornheim (Landkreis Südliche Weinstraße) umgebaut und die Abteilungen aus Neustadt dorthin verlegt hatte.

„Mit dem Zuzug der beiden Abteilungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion haben wir eine optimale Lösung für das Quartier gefunden, von der sicherlich auch die anderen Unternehmen vor Ort profitieren werden“, erklärt Manfred Kummer, Vorstand der Hornbach Immobilien AG. Die neuen Mieter werden dort Nachbarn der Verwaltung der Hornbach Baustoff Union GmbH.

Neue SGD-Perspektiven nach ADD-Umzug

Wie der LBB mitteilt, eröffnen sich durch den ADD-Umzug neue Perspektiven für die SGD Süd an ihrem Hauptsitz in der Friedrich-Ebert- Straße 14. Dort sollen bald die SGD-Regionalstellen Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht einziehen. Damit sind künftig alle Neustadter Dienststellen der SGD Süd mit rund 320 Beschäftigten in einem Gebäudekomplex vereint. Die bisherigen Standorte Karl-Helfferich-Straße 2 und 22 sowie Friedrich- Ebert-Straße 2 werden laut LBB nicht mehr benötigt. Unverändert bleibt das historische Verwaltungsgebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 15. Hier werden weiterhin rund 20 Mitarbeiter der ADD-Bereiche Berufsbildung, Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalpflege arbeiten.

„Die Zusammenführung schafft in vielen Bereichen Synergien und optimiert viele organisatorische Abläufe“, erklärt ADD-Präsident Thomas Linnertz. Laut einer Wirtschaftlichkeitsberechnung des Landesbetriebs LBB entlastet der Umzug die Landeskasse unterm Strich durch den Wegfall von Miet- und Sanierungskosten auf 20 Jahre gesehen um rund 2,7 Millionen Euro. „Durch diese Vertragsunterzeichnung zwischen LBB und der Hornbach Immobilien AG können wir schon 2021 das Standortkonzept für die Mittelbehörden in Neustadt realisieren“, freut sich SGD Süd-Präsident Hannes Kopf.

Zukunft zweier Gebäude offen

„Der Auftrag für ein solches mehrschichtiges Standortkonzept mit verschiedenen Akteuren und ganz individuellen Anforderungen sowie einer nicht einfachen Situation von Bestandsimmobilien war eine sportliche Herausforderung. Die Möglichkeit der Anmietung des Hornbach-Gebäudes war hier ein Glücksfall. Wir freuen uns, dass es uns damit gelungen ist, mit allen Beteiligten gemeinsam die Unterbringung der ADD und der SGD Süd am Standort Neustadt entscheidend zu verbessern“, fasst Dr. Petra Wriedt, stellvertretende Geschäftsführerin des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB), zusammen.

Für die beiden freiwerdenden landeseigenen Verwaltungsgebäude Karl-Helfferich-Straße 2 und 22 greift nach dem Umzug der Abteilungen laut LBB das geregelte Verfahren für Landesimmobilien. Zunächst werde geprüft, ob andere Dienststellen der Landesverwaltung einen Bedarf haben. Sei dies nicht der Fall, vermarkte der LBB die Liegenschaften.