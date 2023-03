Seit Mittwoch präsentiert sich Neustadt mit den Konzepten für die Landesgartenschau 2027 in der Galerie des Zentrums für Baukultur in Mainz. Das Zentrum Baukultur Rheinland-Pfalz bietet ein Forum für die Auseinandersetzung mit Architektur, Städtebau und Umweltgestaltung. Die neue Ausstellung in der Galerie des Zentrums zeigt die Entwürfe der 15 Landschaftsarchitekturbüros aus dem Wettbewerb zur Gestaltung des Landesgartenschaugeländes. Zur Ausstellungseröffnung waren zahlreiche Vertreter aus Politik, der Fachwelt, aus den Ministerien, der Mainzer Bürgerschaft und Studierende des Fachbereichs Landschaftsarchitektur gekommen. Beigeordneter Bernhard Adams erläuterte in einem Vortrag, dass die Landesgartenschau rund um den Monte Scherbelino im Neustadter Osten eine Riesenchance für die Stadtentwicklung bietet, aber auch gleichzeitig einen großen Kraftakt bedeutet. Ulrike Kirchner erläuterte die Arbeitsweise eines Preisgerichts, welche Kriterien bei der Auswahl der eingereichten Vorschläge im Wettbewerb berücksichtigt wurden und wie es schließlich zur Entscheidung für den Siegerentwurf des Planungsbüros Atelier Loidl kam. Die Ausstellung ist noch bis 14. April im Zentrum Baukultur zu sehen: Im Brückenturm, Rheinstraße 55, 55116 Mainz, www.zentrumbaukultur.de. Ausstellungsöffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18 Uhr (außer an Feiertagen) und nach Vereinbarung.