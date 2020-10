Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf hat das Neustadter Roxy Kino in Mainz mit einem mit 1750 Euro dotierten Kinoprogrammpreis ausgezeichnet. Dies teilt Roxy-Betreiber Michael Kaltenegger mit. Insgesamt hatten sich 20 Kinos erfolgreich um einen Kinoprogrammpreis beworben. Die eingereichten Unterlagen waren von einer fünfköpfigen Fachjury gesichtet und bewertet worden. Als Prüfkriterien lagen unter anderem Programmvielfalt und das Engagement für ein kulturell ambitioniertes Kinoprogramm zugrunde. Die Gesamtsumme des Preisgeldes lag in diesem Jahr bei 73.000 Euro. Eine Neuerung war, dass drei Kinos in der ersten Kategorie „Allgemeines Filmprogramm“ mit jeweils 6500 Euro ausgezeichnet wurden.