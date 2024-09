Hilfe für den Betrieb einer Schule in Westafrika kommt seit einiger Zeit aus Maikammer. Acram Shendi und seine Familie sowie die Stiftung „zur Freude Fatimas“ organisieren von hier aus Projekte. Am Sonntag, 8. September, laden sie zu einem weiteren „Stiftungsrock“ mit Kunst und Musik in den Maikammerer Kulturhof 1590 in der Hartmannstraße 14 ein.

Die Erlöse der Familie haben bereits dazu beigetragen, ein Schulgebäude an der Elfenbeinküste zu renovieren, die notwendige Wasserversorgung herzustellen, sowie Lehrern und