Der Neustadter Kulturpreis 2020 geht an den Künstler Gerhard Hofmann. Dies teilte Pascal Bender, der Vorsitzende des Neustadter Stadtverbands für Kultur mit, der den mit 1500 Euro dotierten Preis seit dem Jahr 2000 verleiht.

Die Preisverleihung soll am 25. Oktober im Casimirianum stattfinden. Den Termin hat der Vorstand des Stadtverbands für Kultur in seiner jüngsten Video-Sitzung beschlossen. Als Laudator wurde Walter Schumacher, der frühere SWR-Journalist und danach Sprecher der Landesregierung in Mainz, gewonnen. Durch die Veranstaltung führt Michael Landgraf. Bender: „Wir haben die Hoffnung, dass die Pandemie-Einschränkungen bis dahin zurückgenommen sind“.