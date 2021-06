Endlich wieder Kultur! Am Wochenende bot sich den Freunden von Konzerten und Theater auch in unserer Region endlich wieder eine nennenswerte Auswahl.

Die lange vor Corona zum zehnjährigen Bestehen des Theater- und Kulturfördervereins Hambach von Thomas Schäffer gestalteten Schutzwesten, wie hier auf unserem Foto am Freitagabend Matthias Lambert eine als ehrenamtlicher Helfer bei der Sommertheater-Premiere des „Theaters in der Kurve“ im Weingut Schäffer trug, mögen daher vielen aus der Seele sprechen. Das Kulturdefizit – das würde man doch jetzt gerne hinter sich lassen. Allerdings bietet die Bürokratie noch manche Fallstricke. Kaum jemandem bewusst ist nämlich der Umstand, dass die aktuelle rheinland-pfälzische Corona-Verordnung auch für nachweislich geimpfte und genesene Personen beim Besuch von Kinos, Theatern, Konzerthäusern, Kleinkunstbühnen und ähnlichen Einrichtungen immer noch einen negativen Schnelltest zur Auflage macht. Beim Boulevardtheater Deidesheim sorgte das beim „Lachfestival“ am Sonntag in der Deidesheimer Stadthalle für Verdruss bei manchem Besucher. Für Open-Air-Veranstaltungen wie oben gilt die Testpflicht jedoch nicht.