Auch für die 2019 gestartete Konzertreihe „Kammermusik in der Spitalkapelle“ in Deidesheim zeichnet sich ein Ende des Corona-Lockdowns ab: Das erste Konzert nach der Zwangspause (und das letzte in diesem Jahr) gestaltet am Samstag, 5. September, das „Duo Caloroso“, das aus der Violinistin Carolina Blumenschein und der Cellistin Charlotte Lettenbauer besteht, die zugleich künstlerische Leiterin der Reihe ist. Das Programm trägt den Titel „Musikalische Reise durch drei Jahrhunderte“ und bietet Werke von Bach, Beethoven und Glière. Wegen der Corona-Regeln stehen nur 29 Plätze in der Kapelle zu Verfügung. Das Konzert wird an diesem Tag deshalb zweimal gespielt: um 16 und um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden allerdings erwartet. Verbindliche Anmeldung unter konzert@charlottelettenbauer.de oder www.charlottelettenbauer.de.