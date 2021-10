Der Hauptausschuss hat am Donnerstagabend für den Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Pius auf der Hambacher Höhe weitere 395.000 Euro gebilligt. Oberbürgermeister Marc Weigel nannte das Projekt eine „gute Sache, auch wenn es eine Stange Geld kostet“. Da die bisherige Kita St. Pius stark renovierungsbedürftig ist und nicht erweitert werden kann, plant die Kirchenstiftung den Abriss des bisherigen Gebäudes und einen Neubau. Die Kita soll dann Platz für 110 Kinder haben. Die Gesamtkosten beziffert das Gebäudemanagement nach aktuellen Berechnungen auf 4,3 Millionen Euro. Da die Stadt bisher nur 3,86 Millionen Euro eingeplant hatte, ist eine Aufstockung um 395.000 Euro nötig. Patrick Henigin (CDU) lobte den Neubau, sprach aber von einer „Bankrotterklärung“, da die Kirche Bauträger bleibe, obwohl die Stadt so viel Geld investiere. Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) verteidigte das Vorgehen: Das Gebäudemanagement sei „voll integriert“. Da das Projekt aber auf Kirchengelände stattfinde, sei es besser, wenn die Kirche die Bauabläufe koordiniere. Weigel sprach von einer „intelligenten Lösung“, da man „nicht immer noch mehr beim Gebäudemanagement draufpacken“ könne. Wichtig sei, mehr Kita-Plätze auf der Hambacher Höhe anbieten zu können. „Und so kommen wir möglichst schnell zum Ziel.“