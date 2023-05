Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag wollen die Kinos wieder öffnen. Auch die beiden Neustadter Häuser zeigen ab dann Filme und freuen sich auf Gäste. Was Filmfans im Vorfeld wissen müssen – und was sich im Roxy und im Cineplex in den vergangenen Monaten getan hat.

Der Blick zurück

Acht Monate waren die Kinos wegen der Corona-Krise geschlossen. Frank Noreiks, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert, spricht mit Blick auf