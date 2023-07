Maikammer. Am Wochenende ist Maikammer im Feiermodus: Die Kerwe wird am Freitag eröffnet und dauert bis Montag.

Eröffnet wird das Fest um 19 Uhr mit Ortsbürgermeister Karl Schäfer und der Weinprinzessin Sarah I. Die Band „Flash’k ’Swag“ sorgt ab 20 Uhr auf der Festbühne für musikalische Unterhaltung. Am Samstag wird ab 10.30 Uhr eine Führung durch Maikammer angeboten, dafür ist Anmeldung nötig (Telefon 06321 952768). Um 20 Uhr ist Partystimmung mit der Band Insanity angesagt. Eine kulinarische Besonderheit ist am Sonntag zu erleben: Mit Weißbier und Weißwurst führt die Feuerwehr Maikammer in die bayerische Küche ein. Passend dazu die Musik von der Band „Die Kirchberger“. Am Montag, 19 Uhr, tritt der Deutsch-Pop-Musiker Mark Selinger auf. An allen Festtagen können die Gäste im Garten des Bürgerhauses Wein und Sekt sowie herzhafte Speisen genießen. Für Ausschank und Essensausgabe ist die Feuerwehr zuständig. Auf dem Frantzplatz ist buntes Treiben mit den Schaustellern angesagt.