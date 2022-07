In Lachen-Speyerdorf wird am Freitag gefeiert: Umbau und Erweiterung der integrativen Kindertagesstätte Regenbogen sind abgeschlossen. Durch das Projekt hat die Kita nun 22 zusätzliche Plätze. Künftig können in der Einrichtung in Lachen-Speyerdorf also 69 Kinder mit und ohne Einschränkung betreut werden. Die Großbaustelle hat die Kita ein Jahr im laufenden Betrieb beschäftigt. Alle sind froh, dass die Bauarbeiten nun überstanden sind und wieder Ruhe einkehren kann. Künftig werden die Kinder in sechs Gruppen betreut: drei integrative und drei heilpädagogische. „Damit können wir das Thema Inklusion in Neustadt ein gutes Stück voranbringen“, sagt Heinz Busch, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Neustadt. „Wir sind froh über die gute Kooperation mit der Stadt Neustadt bei der Schaffung der zusätzlichen Regelplätze“, so Busch. Mit dem Neubau entstanden Gruppenräume und ein Schlafraum. Bei der Einweihung wird auch Oberbürgermeister Marc Weigel dabei sein.