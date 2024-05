Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Neustadt wird ein neuer Flächennutzungsplan erstellt. Dieser legt fest, welche Bereiche im Stadtgebiet wie genutzt werden können. Warum ein mögliches Baugebiet in Königsbach bereits jetzt für Wirbel sorgt.

Wer die Gärten der Bewohner in der Erika-Köth-Straße in Königsbach betritt, sieht pure Idylle. Man schaut bis weit in die Rheinebene und sieht die Weinberge der Lage Königsbacher