Viel Arbeit hat das Helferteam des RSV Pfalzmühle Haßloch vor seinem Jungpferdeturnier. Im Turnier sind die Reiter gefordert, von denen einige bis zu drei Pferde reiten. Einem gelingt im Doppelstart ein Doppelsieg.

Zum Tag der jungen Pferde trafen sich am Freitag beim RSV Pfalzmühle Haßloch nicht nur Reiterinnen und Reiter von der Weinstraße, sondern auch aus der Westpfalz, dem Saarland und sogar aus Hessen. „Sportlich ist unsere Bilanz top, denn die jungen Pferde zeigten viel Qualität und Bewegungstalent. Und zwar sowohl im Parcours wie auch im Dressurviereck“, erklärte Turnierleiter Markus Blaul.

Wegen des vielen Regens hatte das Team um Markus Blaul schon in den vergangenen Tag viel Arbeit mit dem Wassermanagement des Reitplatzes. „Und der heftige Regen am Freitagmorgen bedeutete natürlich Extrarunden auf dem Schlepper, um zwischen den Prüfungen den Boden immer wieder glattzuziehen und damit für die Pferde bestmögliche Bedingungen zu bieten“, sagte Blaul. „Aber dass sich dieser Einsatz ausgezahlt hat, beweisen die guten Startquoten, zum Beispiel in der anspruchsvollen Springpferdeprüfung Klasse M.“

Vier Kurse

Zu diesen trug sicher auch bei, dass Parcourschef Axel Kumpf mit dem RSV-Helferteam insgesamt vier Kurse stellte, in denen die Hindernisfolgen und Distanzen zwischen den Sprüngen genau auf die altersgemäße Turniererfahrung der jungen Pferde zugeschnitten waren.

Manche Ausbilder ritten in diesen Springen nicht nur ein Pferd, sondern sogar bis zu drei Nachwuchspferde. So auch Mikka Roth vom RFV Zeiskam, der in der Springpferdeprüfung Klasse M zu Beginn die sechsjährige Stute Contiki vorstellte. Und nach einem gelungenen Ritt in gutem Tempo, bei dem die Cascadello I-Tochter gut mit den Steilsprüngen, Oxern und ebenfalls der Kombination zurechtkam, ging’s für Mikka Roth direkt weiter aufs zweite Pferd. Denn mit dem fünfjährigen Braunschimmel Courage PF war Roth dann kurz vor Schluss dran. Auch hier gelang es dem Reiter, den Casall-Sohn flüssig galoppieren zu lassen, sodass er an Steilsprüngen, Oxern und am überbauten Wassergraben seine gute Springtechnik zeigen konnte. Für diesen Ritt vergab die Jury auf dem Richterturm die Wertnote 8,0. Und weil Contiki eine 7,7 bekommen hatte, konnte Mikka Roth den Doppelstart ebenfalls gleich in einen Doppelsieg ummünzen.

Tipps vom Parcourschef

Zusätzlich hatte der RSV Pfalzmühle diesmal auch noch ein Stilspringen der Klasse E und ein A-Springen für Amateure ausgeschrieben. „Die Prüfungen wurden direkt sehr gut angenommen“, erklärte Markus Blaul. Und als Besonderheit nahm sich Parcourschef Axel Kumpf die Zeit, mit den Reiterinnen den Parcours fürs E-Stilspringen abzugehen. „Mit einem flüssig galoppierenden Pferd ist die Distanz zwischen Sprung drei und vier mit sieben Galoppsprüngen zu reiten“, erklärte Kumpf unterwegs. Um das Gefühl für Distanzen und die Anzahl der Galoppsprünge zu verbessern, empfahl er den Reiterinnen, die Strecken zwischen Sprüngen im Training zu Hause oft zu Fuß auszumessen.

Kein Problem mit Steilsprüngen, Oxern und der Kombination hatte im E-Springen Zoe Renner mit Lacoste und holte mit dem schönsten Ritt und einer Wertnote von 8,0 den Sieg für den gastgebenden RSV Pfalzmühle Haßloch.