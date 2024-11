Er wollte der Polizeikontrolle entkommen: Ein 16-Jähriger hat sich am späten Samstagabend mit mehreren Polizeistreifen eine Verfolgungsjagd durch Neustadt geliefert. Wie die Polizei mitteilt, habe eine Streife kurz vor Mitternacht in der Talstraße einen grauen Kleinwagen kontrollieren wollen. Der Fahrer des Kleinwagens habe jedoch nicht angehalten, sondern sein Fahrzeug beschleunigt. Weitere Polizeistreifen hätten die Verfolgung aufgenommen. Bei der Fahrt durch mehrere Straßen im Stadtgebiet überfuhr der Fahrer des Kleinwagens laut Polizei unter anderem eine rote Ampel und fuhr in mehreren Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung. Erst in Mußbach habe der Fahrer in einer Sackgasse vorläufig festgenommen werden können, wobei dieser keinen Widerstand leistete. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Kleinwagens erst 16 Jahre alt ist. Zudem seien die auf den Wagen montierten Kennzeichen zuvor von einem anderen Auto entwendet worden. Außerdem sei der Wagen weder versichert noch verkehrssicher. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen gab es laut Polizei nicht. Der 16-Jährige muss sich nun wegen des Diebstahls der Kennzeichen sowie diverser Verkehrsdelikte verantworten. Der Wagen wurde sichergestellt und der Jugendliche seinen Eltern übergeben. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen, insbesondere eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.