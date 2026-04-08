Die Polizei Neustadt will Jugendlichen einen Einblick in den Polizeiberuf bieten. Am Samstag, 18. April, können Interessierte ab 15 Jahren von 10 bis 14 Uhr an der Polizeiinspektion in der Exterstraße 21 an einem Mitmach-Angebot teilnehmen.

Dabei schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle von Polizistinnen und Polizisten und arbeiten an der Aufklärung eines Kriminalfalls mit. Sie sollen dabei verschiedene Ermittlungsmaßnahmen kennenlernen und Einblicke in die Polizeiarbeit erhalten.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an pineustadt.einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich.