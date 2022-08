Die Gamescom in Köln ist die weltweit größte messe für Computer- und Videospiele – und sie ist das Ziel von Sergej Buragin und einigen Schülern von der Neustadter Jugend forscht AG. Die Anreise sei gut verlaufen, sagte Buragin am Mittwochnachmittag am ersten Messe-Tag. Er musste laut reden, weil gerade ein Auftritt der Neustadter Band lief. „Wir haben unsere eigene Nintendo Wii Guitar Hero/Rockband Spielergemeinschaft The Hats gegründet. Mit unserer Band treten wir auf“, so Buragin. Außerdem haben die Neustadter einen selbstgebauten Traktorsimulator dabei „weil wir ja ,hauptberuflich’ Jungforscher sind und uns für Technik interessieren“.