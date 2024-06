Gimmeldingen hat einen neuen Ortsvorsteher: Jens Wacker (SPD) hat am Sonntag 81,9 Prozent der Stimmen geholt. Er war der einzige Bewerber. Die bisherige Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) trat nach zehn Jahren nicht mehr an. Der 40-jährige Wacker war am späten Abend ergriffen vom Wahlergebnis: „Das haut mich um. Der Vertrauensvorschuss ist gigantisch.“ Mit einem so großen Zuspruch habe er bei seiner ersten Kandidatur gar nicht gerechnet. Umso mehr freue er sich nun. Mit Freunden und Unterstützern wolle er auch noch feiern: „Nächste Woche dann in Ruhe, am Wahltag waren so viele selbst als Wahlhelfer gefordert.“