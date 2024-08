Große Einigkeit bei der Auftaktsitzung des neuen Mertesheimer Ortsgemeinderats: Sieben der sieben am Dienstagabend anwesenden Mitglieder haben Herbert Toews zum neuen Ortsbeigeordneten gewählt.

Darunter befand sich auch die Ja-Stimme von Toews Amtsvorgänger Jörg Spatz, der in der vergangenen Amtsperiode Vertreter des Bürgermeisters Kurt Waßner war. In der konstituierenden Sitzung wurde nur FWG-Mann Toews vorgeschlagen und dann in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Toews hatte bei der Verhältniswahl zum Mertesheimer Gemeinderat mit 179 Kreuzchen die zweitmeisten Stimmen erhalten, sechs weniger als Laura-Maria Bauer mit 185 Stimmen.

Im – von 236 der 322 Stimmberechtigten neu gewählten – achtköpfigen Gemeinderat sitzen neben Spatz, Toews und Bauer nun Karlheinz Löffler, Ingeborg Heid, Peter Herbst, Henrik Heinemann sowie Uwe Hinkel, der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte.

Einstimmig vom Gemeinderat gewählt: Herbert Toews. Foto: lor

Der mit knapp 88 Prozent wieder gewählte Ortschef Kurt Waßner – er bekam bei der Wahl 212 Ja- und 29 Nein-Stimmen – verpflichtete die Ratsmitglieder per Handschlag und vereidigte Toews als – einzigen – Ortsbeigeordneten. Waßner sagte, dass er weiter motiviert sei und wie bislang auf die gute Unterstützung des Gemeinderats bei der Umsetzung von Projekten und Ideen hoffe. Und: „Ich bin überzeugt, dass diese bisherige gute Zusammenarbeit auch künftig zum Wohle der Ortsgemeinde bestehen bleiben wird.“

Es sind keine Luftschlösser geplant

Bernd Findt, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Leiningerland, betonte, es sei „wichtig und richtig, dass Waßner als Ortschef keine Luftschlösser bauen will“, so wie er dies vor der Wahl in der RHEINPFALZ angekündigt hatte. Mit Hochwasserschutz und Holzweg-Wanderweg habe Mertesheim zwei Projekte auf der Agenda, die auch die Nachbargemeinde Ebertsheim angehen will. Zum Hochwasserschutz hat es in beiden Gemeinden dieser Tage bereits Ortsbegehungen mit dem von der VG beauftragten Planungsbüro gegeben.

Nächstes konkretes Projekt sei das defekte Flachdach am Dorfgemeinschaftshaus, das saniert werden soll, kündigte Waßner an.