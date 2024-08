Auf dem Gelände des TSV Carlsberg, in der Bergstraße 38, geht es am Samstag, 31. August, wieder mal rund – in sportlicher und in musikalischer Hinsicht. Vorgesehen sind Gaudi-Wettbewerbe und jede Menge Rockmusik.

Zunächst treffen ab 11 Uhr zwei Sportarten aufeinander. „Mit einem Softfußball wird auf eine überdimensionale Scheibe geschossen. Wo der Ball hängen bleibt, gibt es Punkte – wie beim Dart“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Markus Kraus und verspricht „Spaß pur“ beim Fußball-Dart-Turnier. Parallel werde ein Carleo-Cup für die Bambini veranstaltet.

Ordentlich etwas auf die Ohren gibt es dann am Abend. Ab 19 Uhr heißt es zum fünften Mal Bühne frei für verschiedene Rockbands aus der Region. Mit von der Partie sind The Red Hot, die Hits der Red Hot Chili Peppers covern. „Näher als mit denen kann man den Songs der Kalifornier kaum kommen“, meint Kraus. Das erfahrene Quartett aus dem Rhein-Main-Gebiet spiele mit Leidenschaft. Man könne sich auf eine zweistündige Party einstellen mit Klassikern, aber auch mit aktuellen Songs.

Bei jedem Festival dabei

Bounz!, Lokalmatadoren aus Carlsberg, sind eine Stimme des Nu Metal und Hip-Hop aus dem Reich der Power-Riffs und Energie. Sie sind bisher immer bei den Rockabenden ihres Heimatorts dabei gewesen und erwecken die kraftvollen Hits der 90er-Jahre zum Leben. „Natürlich wird es wieder reichlich Gelegenheit zum Moshen geben, wenn die Rhythmen von Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, RATM und anderen Größen dieser Ära, die Seele berühren“, kündigt Markus Kraus an.

Dritter im Bunde ist EGMN, ein selbsternannter Rap-Artist aus Alsenborn, der in seinem Home-Studio eigene Texte schreibt und diese dann mit mal fetzigen, mal auch chilligen Beats zu Songs mischt. EGMNs Musik steht genreübergreifend für witzreiche Texte sowie eingängige Hooks. Tickets sind für fünf Euro an der Abendkasse zu haben.