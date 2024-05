Ein Planungstreffen für eine mögliche Bürgerversammlung findet an diesem Montag, 27. Mai, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Von-Hartmann-Straße 11) statt. Dabei soll laut Mitinitiatorin Hanna Fuhrbach überlegt werden, wie sich in Neustadt eine Bürgerversammlung bilden kann, in der alle Interessierten zusammenkommen, um sich darüber auszutauschen, was vor Ort verändert werden sollte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Versammlungen dieser Art finden laut Fuhrbach deutschlandweit im Rahmen des Projekts Menschlichkeit statt. „Beim Projekt Menschlichkeit geht es darum, ein konstruktives Miteinander aufzubauen und so viele Meinungen und Perspektiven wie möglich einzubeziehen. Dass viele von der aktuellen Politik frustriert sind, ist verständlich. Lasst uns deswegen eine neue Form der Mitbestimmung aufbauen!“, so Fuhrbach.