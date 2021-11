Bei den Gottesdiensten der Pfarreien Heilige Theresia von Avila und Heilig Geist gilt nun die 3G-Regel. Gottesdienstbesucher müssen also geimpft, genesen oder offiziell getestet sein und dies entsprechend belegen können. Beide Pfarreien orientieren sich damit an den Vorgaben des Bistums Speyer. Nach Angaben der Pfarrei Heilig Geist gilt zudem während des Gottesdienstes eine Maskenpflicht und es muss Abstand zu anderen Gläubigen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, eingehalten werden. Die 3G-Regel werde an den Eingängen zu den Kirchen kontrolliert. Gottesdienstbesucher werden gebeten, die Nachweise griffbereit zu haben. Die Pfarrei Heilige Theresia von Avila empfiehlt die Anmeldung zu Gottesdiensten über das Pfarrbüro: Telefon 06321 2902, E-Mail: pfarramt.nw.hl-theresia-von-avila@bistum-speyer.de. In der Pfarrei Heilig Geist ist die Anmeldung verpflichtend und über die Homepage www.pfarrei-nw-heilig-geist.de möglich.

Zudem erinnert die Pfarrei Heilige Theresia von Avila an die geänderten Gottesdienstzeiten am Wochenende: Samstag, 18.30 Uhr, in St. Marien und Sonntag, 10.30 Uhr, in St. Josef. Die für morgen geplante Begegnung im Freien entfällt.