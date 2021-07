Ibag-Tunnel und Tauben – eine schier endlose Geschichte. Immer wieder war in den vergangenen Jahren die Verschmutzung durch Taubenkot kritisiert worden, während die zuständige Deutsche Bahn Netz AG mit diesem Problem gleich an bis zu 40 weiteren Bahn-Bauwerken in der Region von Mannheim bis Karlsruhe zu kämpfen hat. Zudem hatte die beauftragte Spezialfirma den Rahmenvertrag gekündigt. Nur solche Firmen dürfen aber im Einsatz sein, weil Tauben als gesundheitsgefährdende Tiere eingestuft werden. Seit Montag bis einschließlich Freitag ist der Ibag-Tunnel nun auf jeden Fall gesperrt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informierte, will die DB Netz einen neuen Taubenschutz anbringen. Näheres war am Montag von der Bahn selbst nicht mehr zu erfahren.