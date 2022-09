Zuwachs für die SPD im Neustadter Stadtrat: Wie Fraktionsvorsitzender Pascal Bender am Mittwochnachmittag informierte, hat sich Stefan Huber-Aydemir der Fraktion angeschlossen. Huber-Aydemir war 2019 bei der Kommunalwahl für die Partei „Die Linke“ in den Stadtrat eingezogen und dort deren einziger Vertreter. 2021 war er auch Direktkandidat der Partei bei der Bundestagswahl. Er habe schon länger darüber nachgedacht, die Linke zu verlassen, sagte Huber-Aydemir der RHEINPFALZ auf Nachfrage. Allerdings habe er dies bisher nicht getan, „da ich die Linke-Wähler, die ja für die Partei und mich gestimmt hatten, nicht enttäuschen wollte“. Während auf Kreisebene immer alles gut gewesen sei, sei für ihn mit Blick auf die Entwicklungen auf der Bundesebene der Linke jetzt aber ein Punkt zum „Fremdschämen“ erreicht: „Mir gefällt nicht, wie sie da agiert und was sie ausstrahlt.“ Daher habe er auch die Partei verlassen und sich der SPD angeschlossen. Er sei sich sicher, auch dort linke Positionen einbringen zu können. Damit hat die SPD nun wie die Grünen acht Mandate im Stadtrat.