Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Neustadter Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet, jetzt ist die Stadtentsorgung unterwegs. Und auch der Verein „Pfalz.Herz“ denkt an Mayschoß.

500 Tonnen Müll – knapp 1000 Kubikmeter – haben Mitarbeiter der Neustadter Stadtentsorgung (ESN) am vergangenen Wochenende in Mayschoß abgefahren. Weil in der Entsorgungsanlage