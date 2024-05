In der Nacht zum Samstag ist gegen 2.30 Uhr ein 46-jähriger Germersheimer beim Einbruch in ein Firmengebäude in der Joseph-Haydn-Straße festgenommen worden. Dieser hatte sich laut Polizeibericht zuvor in den Räumen der Firma mit Nudeln und Kaffee verköstigt. Als der Einsatz eines Diensthundes angedroht wurde, stellte er sich jedoch umgehend. Nach ersten Ermittlungen suchte der Täter wohl eher einen Unterschlupf. Entwendet wurden nur geringwertige Büroartikel. Wie der Täter ins Objekt gelangte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.