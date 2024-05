Einen geschätzten Schaden in fünfstelliger Höhe haben Einbrecher verursacht, die in ein Verwaltungsgebäude eines Baustoffhandels im Industriegebiet Am Zunderbaum eindrangen. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Der Sachschaden, der durch den Einbruch entstand, wird laut Polizei auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Kriminaldauerdienst ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.