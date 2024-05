Zwei minderjährige Südpfälzerinnen entwendeten am Samstag gegen 20.30 Uhr im Drogeriemarkt Müller in Germersheim zwei hochwertige Parfums. Sie wurden entdeckt und festgehalten, ehe sie verduften konnten. Eine der jungen Frauen versuchte laut Polizeibericht noch das geklaute Parfum im Abfalleimer der Toilette ungesehen zu entsorgen. Die Beute hatte einen Wert von 250 Euro. Eine Jugendliche führte auch noch ein Pfefferspray mit sich, welches jedoch nicht eingesetzt wurde. In beiden Fällen wurden die Erziehungsberechtigten verständigt.