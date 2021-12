In Neustadt wurden seit Dienstag 47 weitere Corona-Fälle registriert, 71 waren es im Landkreis Bad Dürkheim, wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hat. Ihren Angaben zufolge ist auch eine über 90 Jahre alte Person mit unbekanntem Impfstatus aus Deidesheim an oder mit Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner ) ist weiterhin sehr hoch: Sie liegt in Neustadt nun bei 572,2 und im Kreis Bad Dürkheim bei 351,9. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt 236 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Auch dort gab es einen Todesfall. Es handelt sich laut der Behörde um eine hochbetagte Person aus Landau. Das Infektionsgeschehen in Neustadt beschreibt die Stadtverwaltung als „völlig diffus“. Es gebe weder Hotspots noch Ausbrüche in Kitas und Schulen, mit denen die hohen Inzidenzwerte zu erklären seien.

Im Marienhaus Klinikum Hetzelstift wurden am Mittwoch 21 Covid-Patienten auf der Corona-Station betreut, vier weitere Fälle sind auf der Intensivstation, drei davon müssen beatmet werden. Der Ärztliche Direktor Gerald Staudenmaier hatte am Montag darauf verwiesen, dass die Intensivbetten alle belegt seien und auch deshalb an die Stadt appelliert, den Weihnachtsmarkt vorzeitig zu beenden, um nicht ohne Not zusätzliche Kontakte zu ermöglichen.