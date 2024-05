Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) hat den Stadtrat am Donnerstagabend über neue Entwicklungen bei der Hertie-Ruine informiert. Laut einer E-Mail des Insolvenzverwalters soll die Immobilie bald verkauft werden. Mit Anzeigen und auf Messen solle die Hertie-Ruine in ein paar Wochen möglichen Interessenten angeboten werden, so Weigel. Das Bieterverfahren solle danach rund zwei bis drei Monate dauern. Ein Verkauf des Objekts sei bis zum Jahresende möglich. Danach könne sich die Stadt mit einem neuen Eigentümer auf den „planungsrechtlichen Rahmen“ verständigen. Laut Weigel ist der Insolvenzverwalter überzeugt, dass es eine „große Zahl“ an Interessenten zu geben. Weigel betonte, dass die Stadt das Verfahren eng verfolgen und begleiten werde. Er sehe weiterhin eine „historische Chance“ für die Stadt. Ziel der Verwaltung sei unverändert der Abriss der Hertie-Ruine und somit eine neue Chance für die Stadtplanung. Diese Position sei auch dem Insolvenzverwalter bekannt, so Weigel. Er machte seine Ausführungen nach einem Antrag der CDU, die auf Verschönerungsmaßnahmen an der Hertie-Ruine abzielte. Zum Antrag meinte Weigel, dass „sich die Verwaltung mit Hochdruck darum kümmert“. Angesichts der aktuellen Informationen des Insolvenzverwalters warnte er davor, mögliche Käufer abzuschrecken. „Lassen Sie den Insolvenzverwalter seine Arbeit machen“, betonte Weigel. Auch die Redner der anderen Fraktionen lehnten den Antrag ab – unter anderem, weil das Gebäude ja gar nicht der Stadt gehöre. Am Ende scheiterte der CDU-Antrag deutlich.