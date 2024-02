Was sich bereits seit einigen Wochen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Der Investor des ehemaligen Hertie-Gebäudes in Neustadt ist insolvent. Das hat Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) mitgeteilt. Das Amtsgericht Eutin hat mit Beschluss vom 20. Februar den Hamburger Rechtsanwalt Vanja Alexander Kovacev zum vorläufigen Insolvenzverwalter der EKZ Neustadt Weinstraße KG, einer Gesellschaft der Devello-Gruppe, bestellt. Das ehemalige Hertie-Gebäude, das seit vielen Jahren ungenutzt ist, sollte eigentlich zu einem Einkaufszentrum mit Parkhaus umgebaut werden. Doch seit Herbst ruhen die Arbeiten, weil der Investor in Schieflage geraten ist. Insolvenzverwalter Kovacev erklärte: „Geschuldet ist die gegenwärtige Situation unerwarteten Entwicklungen im Rahmen der Sanierung und des Umbaus der Immobilie. Hinzu kommen die aktuell schwierigen Marktumstände für Immobilienprojektentwickler, die insbesondere durch massiven Zinsanstieg, Inflation und die Krise der Baubranche geprägt sind“.