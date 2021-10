[Aktualisiert 20.19 Uhr ] Bei dem herrenlosen Gepäckstück, das am Mittwochabend einen Einsatz der Bundespolizei am Neustadter Bahnhaltepunkt Böbig ausgelöst hatte, handelte es sich um einen Koffer voller Bücher. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, war das Gepäckstück an einem Geländer angekettet gewesen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sei der Bereich abgesperrt und ein Sprengstoffspürhund eingesetzt worden. Der Bahnhaltepunkt war in dieser Zeit gesperrt, der Zugverkehr unterbrochen. Sollte der Besitzer des Koffers noch ermittelt werden, würden ihm die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt.