„Heidelzwerg – ganz groß“ heißt eine Fotoausstellung, die von Donnerstag, 1. Oktober, an im Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim zu sehen ist. Sie zeigt die witzigen Fotografien der Heidelbergerin Susanne Ochs, die 1,8 Zentimeter große Miniaturfiguren, wie sie normalerweise in Modelleisenbahn-Landschaften stehen, vor realen Heidelberger Stadtansichten – etwa an der Alten Brücke mit dem Schloss im Hintergrund – ablichtet. „Tilpuli“ nennt sie diese künstliche Schrumpfwelt, mit der sie sich seit zehn Jahren künstlerisch auseinandersetzt. Die Schau läuft bis 5. November in Deidesheim. Öffnungszeiten: donnerstags 10–16 Uhr, samstags 14–18 Uhr, sonntags 11–18 Uhr.