Seit einem Jahr gehört Yessine Meddeb zum Kader des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen. Der 20 Jahre alte Linkshänder konnte aber erst in den vergangenen Wochen in der Liga „Fuß fassen“ und darf jetzt sogar auf die Teilnahme an der U21-WM im Sommer in Ungarn hoffen. Es lief bei ihm nicht immer alles nach Plan.

Auch wenn in wenigen Tagen die Handball-WM der Männer in Ägypten ansteht und deshalb die Bundesliga in den nächsten Wochen pausiert, kann Yessine Meddeb keinesfalls die Beine