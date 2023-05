Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballer der TSG Haßloch starten am 3. Oktober mit einem Spiel bei der HSG Krefeld Niederrhein in die Saison der Dritten Liga, diesmal in der Staffel Mitte. Mit einem neuen Trainer. Und an einem neuen Spielort für die Heimpartien. Die TSG absolviert bis Ende Mai 34 Spiele. So viele wie noch nie in einer Drittliga-Saison, sagt Coach Thomas Müller im Interview. Und dies ausgerechnet in Corona-Zeiten.

Herr Müller, wie zuversichtlich sind Sie, dass im Oktober trotz der weiterhin steigenden Infektionszahlen die Saison startet?

Ich hatte lange meine Zweifel, dass der Start erfolgen