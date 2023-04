Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum zweiten Mal in zwei Monaten war die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Gehörlosen in der Pfalzhalle zu Gast. Voraussichtlich wird sie noch öfter in Haßloch trainieren.

Die Stimmung in der Handball-Nationalmannschaft der Gehörlosen ist ausgezeichnet. Es wird viel gelacht, aber auch hart gearbeitet. Denn die besten gehörlosen Handballer Deutschlands haben