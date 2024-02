Nach dem angekündigten Rückzug von Ortsvorsteherin Gerda Bolz wird die Hambacher CDU keinen eigenen Kandidaten für die Ortsvorsteherwahl am 9. Juni ins Rennen schicken. Darüber hat der Vorsitzende der CDU Hambach, Christoph Seiberth, im Anschluss an eine Mitgliederversammlung informiert. Seiberth: „Nach monatelangen Konsolidierungen und intensiver Beratungen innerhalb des CDU-Ortsverbandes können wir erstmals in unserer Geschichte keinen Ortsvorsteherkandidaten nominieren. Ein möglicher Kandidat hat sich zum jetzigen Zeitpunkt aus familiären und beruflichen Gründen gegen eine Kandidatur entschieden.“ Die CDU unterstütze stattdessen eine Ortsvorsteherkandidatur von Pascal Bender (SPD). Der 53-Jährige war bei den vergangenen beiden Kommunalwahlen jeweils Gerda Bolz in der Stichwahl knapp unterlegen und fungiert als stellvertretender Ortsvorsteher. Seiberth bescheinigt Bender, der auch Vorsitzender SPD-Fraktion im Stadtrat ist, „die notwendige Erfahrung“. Auf Anfrage sagte Bender am Montag, er sei von der CDU am Wochenende über die neue Entwicklung informiert worden. Da er nun doch die Rückendeckung der Union bekomme, sei er auch bereit, als parteiübergreifender Kandidat für die Ortsvorsteherwahl anzutreten. Der 53-Jährige sagte, dass es ihm um den Zusammenhalt vor Ort gehe. Mit Bolz habe er prima zusammengearbeitet, „so ein Team will ich wieder zusammenbringen“. Er sei nun auf die Entscheidung der Wähler gespannt, denn mit Ernst Weinbach (FWG) gebe es ja einen weiteren Ortsvorsteherkandidaten.