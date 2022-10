Einen Fall von gefährlicher Körperverletzung während des Deutschen Weinlesefests hat die Neustadter Polizei gemeldet. Demnach hat eine unbekannte Person am Samstag kurz nach 22 Uhr eine leere Glasflasche in die Menschenmenge geworfen, die während eines Livekonzerts auf der RPR1-Bühne ausgelassen feierte. Die Flasche traf einen 24-Jährigen am Kopf, er erlitt eine Platzwunde. Laut Polizei unterbrachen die Musiker ihr Konzert, um dem Verletzten zu helfen und die Gäste aufzufordern, friedlich zu bleiben. Nach Erster Hilfe vor Ort wurde der 24-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Das Gelände um die Haiselscher und den Jahrmarkt ist während des Weinlesefestes videoüberwacht: Die Sichtung der Videos ist der Polizei zufolge noch nicht abgeschlossen. Mögliche Zeugen können sich telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.