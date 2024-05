Zum 69. Mal feiern die Haardter ihr Weinfest auf der Straße: Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck hat am Freitagabend alle Gäste begrüßt und das Fest gemeinsam mit den örtlichen Weinhoheiten Clara und Julien eröffnet. Kerbeck dankte allen, „die sich für unser Weinfest engagieren“. So werden bis kommenden Donnerstag zwölf Ausschankstellen ihre Tore öffnen, Gäste bewirten und Livemusik bieten. Besonders freut sich die Ortsvorsteherin, dass nach vierjähriger Pause am Mittwoch wieder ein Käfer-Oldtimer-Treffen beim Weingut Probsthof stattfinden kann – Start für den Korso über die Haardt ist um 17 Uhr. Zum Abschluss wird am Donnerstagnachmittag (Fronleichnam) das Schubkarrenrennen gestartet. „Ihr seht also, ein Spaziergang über den Mandelring lohnt sich auf jeden Fall“, so Kerbeck. Im Vorfeld habe man jedoch jede Menge Bürokratie rund um Verkehrsführung, Busumleitung und Parkplatzsperrung bewältigen müssen, meinte sie augenzwinkernd. Die Mitarbeiter der Stadt sowie die Mitglieder des Ortsbeirats hätten sie bei der gesamten Vorbereitung „toll unterstützt“, lobte Kerbeck. Umrahmt wurde die Eröffnung vom Musikverein Diedesfeld, von den Grundschulkindern, vom MGV und von der Tanzmanufaktur.