Die Haardter begnügen sich bei ihrem Weinfest nicht mit einem verlängerten Wochenende, das Haardter Weinfest wird eine ganze Woche gefeiert: in diesem Jahr von Freitag, 3., bis Donnerstag, 9. Mai. Das Programm ist an allen Tagen sehr umfangreich und reicht von Musik bis hin zu einer sportlichen Gaudi.

Zum Programm gehört erstmals nach einer vierjährigen Pandemie- und Baupause wieder das VW-Käfertreffen am Mittwoch vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt im Weingut Probsthof. Bei dem von den Käferfreunden Mannheim organisierten Treffen kommen zahlreiche der Kultautos ab 17 Uhr in die Probstgasse. Das Weingut habe eigens einen Wein mit einem Käfer-Logo auf dem Etikett abgefüllt, berichtet Carina Helfferich, Tochter des Hauses. Gegen 19.30 Uhr startet ein Käfer-Corso durch Haardt.

Eröffnet wird das Haardter Weinfest am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr auf dem Schulhof. Dort geht es um 19.30 Uhr im Ausschank der Dubbefreunde mit DJ Luzzie musikalisch weiter. Im Weingut Wegmüller ist ab 19 Uhr die Formation Born zu hören, und im ehemaligen Weingut Mattern spielt ab 20 Uhr die Uffbasse Palzband.

„Blätt’l“ wird vorgestellt

Wie schon im vergangenen Jahr präsentiert der Theater- und Kulturförderverein Hambach im ehemaligen Weingut Mattern an fast allen Weinfesttagen ein kulturelles Programm. Auch bei den Dubbefreunden und im Weingut Weegmüller wird musikalisch einiges geboten. So spielt bei den Dubbefreunden am Samstag, 4. Mai, ab 19.30 Uhr die bekannte Band Hossa und am Mittwoch, 8. Mai, 19.30 Uhr, die Formation Ampra. Im Weingut Weegmüller sind am Samstag, 4. Mai, 19 Uhr, die Pfälzer Frühgrumbeere zu hören, am Mittwoch, 8. Mai, 18 Uhr Hannes Weber und an Christi Himmelfahrt, ab 14 Uhr, Anpladg. An Christi Himmelfahrt spielt außerdem die Rockband Haardt of Gold bekannte Rocksongs bei der Projektgruppe Team Haardt.

Zu den besonderen Angeboten des Haardter Weinfestes gehört die Vorstellung der neuen Ausgabe des Haardter Blätt’l. Dazu lädt das Redaktionsteam am Samstag, 17 Uhr, auf den Dorfplatz ein. Tradition beim Haardter Weinfest ist es, dass die Eltern der Kinder der Kindertagesstätte am Weinfest-Sonntag von 12 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen auf dem Schulhof verkaufen.

Schubkarrenrennen am Feiertag

Etwas ruhiger lassen es die Haardter am Montag und Dienstag angehen, da sind nur vier der Ausschankstellen geöffnet.

Nicht fehlen darf natürlich das Schubkarrenrennen an Christi Himmelfahrt. Das geht nun wieder über die frühere traditionelle Strecke zwischen Pergola und Mandelhof. Das erste Rennen der Zweierteams, die einen Holzschubkarren, der mit einem Eimer Wasser beladen ist, möglichst schnell und mit möglichst vollem Eimer an das Ziel bringen müssen, startet um 15 Uhr. Siegerehrung ist um 18 Uhr auf dem Schulhof. Anmeldungen per E-Mail an schubkarrenne@gmail.com, im Internet unter https://schubkarrerenne.jimdo.com oder vor Ort an Christi Himmelfahrt ab 13.30 Uhr im Schulhof.