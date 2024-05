Die guten Kontakte des FDP-Kreisverbands machten es möglich: Bundesverkehrsminister Volker Wissing war am Freitagabend in den Freinsheimer Von-Busch-Hof gekommen, um die Liberalen im Kommunalwahlkampf zu unterstützen. Der 54-jährige FDP-Landesvorsitzende, der aus der Südpfalz stammt, erläuterte den rund 70 Zuhörern die Notwendigkeit der Riedbahnsperrung und warum es beim Klimaschutz im Verkehrssektor auf jeden einzelnen ankommt. Freinsheims Beigeordneter Willi Simon bat Wissing, sich dafür einzusetzen, dass die Bahnbrückensanierungen in Freinsheim und Dackenheim 2026 so geordnet ablaufen, „dass man keinen Hubschrauber braucht“. Außerdem wünschte er sich weiter hohe Zuschüsse für die Sanierung der Freinsheimer Stadtmauer. Die FDP-Kreisvorsitzende und Mainzer Staatssekretärin Petra Dick-Walther sah in der Mobilität die größten Herausforderungen und forderte die Zuhörer auf, am 9. Juni zur Wahl zu gehen. Ebenfalls im Bild sind die Freinsheimer Stadtratskandidaten Heike Mathes und Harald Tschischka.