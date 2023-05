Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erste Corona-Symptome an einem Samstag: Für eine Neustadterin, die in der Nacht zuvor noch in einer Betreuungseinrichtung gearbeitet hat, stellt sich das schnell als nervliche Zerreißprobe heraus. Denn es fällt ihr schwer herauszufinden, wohin sie sich wenden soll. Ein Hürdenlauf beginnt.

Es ist ein heißer Samstagmorgen. Eine Neustadterin kommt aus der Nachtschicht in einer Betreuungseinrichtung und klagt über Kopf- und Halsschmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Der