Ein Großplakat der FDP für die Europawahl am Kreisel Neustadter Straße ist von Unbekannten beschädigt worden. Der FDP-Ortsverband hat Anzeige erstattet und für Hinweise auf den oder die Täter eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt (Hinweise an die Polizei, 06324 9330, oder kontakt@fdp-hassloch.de). Laut Polizei wurde am Sonntag festgestellt, dass das Plakat besprüht worden war. Sachschaden: 250 Euro. Die FDP sieht darin nicht eine bloße Sachbeschädigung, sondern „ein Warnsignal, wie sehr die demokratische Kultur in Deutschland in Gefahr ist“. Die FDP werde das beschädigte Plakat nicht ersetzen, sondern als warnendes Symbol stehen lassen – in der Hoffnung, „dass die Bürger sich an der Wahl beteiligen und dadurch ein deutliches Zeichen für die Stärkung unserer Demokratie setzen“. Laut Polizei wurden in der Nacht zum Dienstag ebenfalls in der Neustadter Straße Bauzaunbanner der SPD und der FWG gestohlen, Schaden: 800 Euro.