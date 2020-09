Ein elfjähriges Mädchen ist am Montag am Neustadter Hauptbahnhof beinahe in die Gleise gefallen, nachdem sie geschubst worden war. Wie die für das Bahn-Gelände zuständige Bundespolizei in Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte, wartete das Mädchen gegen 13.30 Uhr auf die Regionalbahn nach Bad Dürkheim. Da die Bahn außerplanmäßig nur aus einer Einheit bestand, drängten alle Menschen, die im hinteren Bereich des Bahnsteigs standen, nach vorne. Dabei stieß ein Unbekannter das Mädchen im Getümmel von hinten zu Boden. Die Elfjährige geriet mit beiden Beinen zwischen die Bahnsteigkante und den langsam einfahrenden Zug. Beim Sturz zog sie sich Schürfwunden und eine Prellung im Gesicht zu. Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0631/34073-0 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de zu melden.