Am Donnerstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr, kollidierte laut Mitteilung der Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Deidesheim im Bereich Schloßwiese mit einen dort parkenden VW Caddy und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Am Caddy entstand im Bereich der Fahrertür Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei in Haßloch unter Telefon 06324/9330 melden sollen.